Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı
|29 Aralık 2020 14:19
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Şemdinli ilçesinin Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden 28 yaşındaki Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin cenazesini Göksun İlçe Müftülüğünde görevli imam hatip ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alınarak son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazede şehidin babası Bayram Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Pandemi kurallarının uygulandığı törende katılımcılara maske de dağıtıldı.
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