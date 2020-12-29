Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı' sorusuna yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını yakında açıklayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının da ondan sonra konuşulacağını belirtti.
|29 Aralık 2020 14:35
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.
Televizyon temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararı Millet İtitfakı verecek. Benim irademdeki bir olay değildir'' dedi.
Pınar Gültekin cinayetinde bir CHP Muğla milletvekilinin, aileyi arayarak davadan vazgeçmelerini istediği iddia edilmişti.
CHP lideri, "Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar. Milletvekilimiz 'eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim' dedi. Bu kadar açık ve net" ifadesini kullandı.
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