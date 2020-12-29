Bakan Kurum 'Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim' çağrısı yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." çağrısı yaparak bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu paylaştı.
|29 Aralık 2020 14:44
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." çağrısı yaparak bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu paylaştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan videoya yer verdi.
Kurum, paylaşımda, "Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.
Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım.Murat KURUM (@murat_kurum) December 29, 2020
Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim. pic.twitter.com/mmBAVMJ39n
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