Mustafa Sarıgül'ün partisinde görev dağılımı belli oldu
|29 Aralık 2020 14:49
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Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda parti içi görev dağılımları belli oldu.
Toplantıda konuşan Türkiye Değişik Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP'nin şahıs ya da kişi partisi olmadığını, kurumlarıyla ve organlarıyla bir bütün olduğunu ifade etti.
İlk önce parti içinde demokrat olmanın gerektiğini belirten Genel Başkan Sarıgül, "Partiye kayıtlı ne kadar üye varsa sandık başına gidip TDP genel başkanını seçecek. İlk turda yüzde 50 oy alan genel başkan olacak. Yüzde 50 alamazsa ikinci tura kalırsa en yüksek oyu alan aday ikinci tura kalacak. Delegelik sistemini kaldıracağız ve ilçe başkanlarımızı da partiye kayıtlı üyelerimiz seçecek. Biz reformu lafta değil, icraatta uygulayan bir partiyiz. Bir siyasi parti kendi içinde demokratik olmazsa ülkede nasıl demokrasiyi sağlayacak, önce kendi içimizde demokrasiyi sağlamamız lazım'' dedi.
"Birinci turda ittifak mantığını doğru bulmuyoruz"
TDP'ye verilen her oyun çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Sarıgül, "Bizim için TDP'ye verilen her oy alın teridir, çok kıymetlidir. Birinci turda ittifak mantığını doğru bulmuyoruz ve birinci turda 'ittifaklara giriyorum' diyen partiler, oylarının havuza giderek gerçek oylarının görünmesini arzu etmiyorlar ve kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Biz TDP olarak çalışacağız, koşacağız Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşacağız. Milletimiz bizim görüşlerimize düşüncelerimize sempati duyacak ve o değişimi biz sağlayacağız" şeklinde konuştu.
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