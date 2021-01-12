Memurluğa geçişte ara basamak olarak kullanılan özel kalem müdürü atamalarına çeki düzen verilmeli
|12 Ocak 2021 14:05
|+Aa- Yazdır
Bilindiği üzere, Anayasanın 70 inci maddesinde: "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. HİZMETE ALINMADA, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERDEN BAŞKA HİÇBİR AYIRIM GÖZETİLEMEZ." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde kamu hizmetine alınma merkezi sınav (KPSS), kurumların yazılı ve/veya sözlü sınavları, özel kanunlara dayanan çeşitli şartları haiz ilanlar ve istisnai memurluk şeklinde olmaktadır.
Gelinen süreç içerisinde, zikredilen istisnai memurluk müessesesi, her üst yöneticinin ve bağlı olduğu/sempati duyduğu partinin etrafındakileri sınavsız memur yapmak için kullandığı ve çoğunlukla toplum vicdanını yaralayan bir uygulamaya dönüşmüştür.
Gerek iktidar gerekse de muhalefet milletvekilleri her ortamda bürokrasiden, hantal yapıdan, işleyişlerdeki düzensizliklerden ve liyakat dışı atamalardan dert yanmasına rağmen, atamaya yetkili amir yetkisini eline alan her kesim, çeşmenin başına geçmesi ile birlikte, suyu kendi etrafındakilere kana kana içiriyor desek herhalde abartmış olmayız.
Bunun en somut örneklerini Sayıştay'ın mahalli idarelerle ilgili raporlarında her sene görüyoruz. Belediyeyi alan her parti Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarını, sınavsız memur yapmak için en kolay yönteme dönüştürmüştür. Sayıştay'ın her yıl yaptığı denetimler, verdiği Temyiz Kurulu Kararları ve Bakanlık Genelgelerini umursamayan belediyeler, "sınavsız" atadıkları kişileri işi daha da abartarak "sınavsız" unvan değişikliğine tabi kadrolara geçirerek, hata üstüne hata yapmakta, torpil kavramına yenilikler (?) eklemektedir.
Milyonlarca insan KPSS için sayfalarca test çözerken, birilerinin yetkinliği Belediye Başkanı ve onun kıramayacağı kişilerin tecrübeleriyle ölçülmekte ve bu kişiler ikili ilişkilerle sınavsız memur yapılmaktadır. Hatta, bunlar kısa sürede belediyelerden farklı üst kurum ve kuruluşlara da VİP hizmetle atanmaktadır.
Ülkemizde, özellikle son yıllarda sürekli "yargı reformu" konuşulmakta, buna dair çeşitli düzenlemeler de TBMM'de peyderpey yapılmaktadır. Acaba, istisnai memuriyetle kamuya sınavsız atanarak, emek vermeden ve zahmet görmeden devletten maaş alanlar, başta yumurta küfesi sırtında olduğu için iktidarı, eleştirmek hatta bu haksızlığı her yerde haykırması gereken muhalefetin vicdanını azıcık sızlatmıyor mu?
"Adalet" kavramı sadece taştan betondan yapılan binalar içerisinde hakimlerin eliyle yazılan metinlerle sağlanacak kadar basit bir kavram değildir. Her vatan evladının hakkıyla kamuya girmesini isteyen, Anayasamıza uymayan idareler ve onların başında yine o vatan evlatlarının oylarıyla seçilen üst yöneticilere "adalet" kavramını benimsetmeden yapılacak her reform anlamsız olacaktır.
Sonuç olarak, aşağıda Sayıştay Denetim Raporları esas alınarak hazırladığımız tablodan hangi belediyelerin kaç kişiyi sınavsız atadığını ve bunların çok kısa sürelerde hangi kurumlara hızlı geçiş yöntemleriyle transferlerinin sağlandığını görebilirsiniz. Sözü uzatmadan duygularımızı yıllar geçse de en güzel şekilde izah eden, Rahmetli Aşık Mahsuni Şerif'in dizelerinin bir kısmıyla yazımıza son verelim.
Madem dünyaya dargınsın
Mamudo kurban niye doğdun?
Kader yolunda yorgunsun
Mamudo kurban niye doğdun?
Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun?
Yavuz Selim KAPLAN
|
BELEDİYE ADI
|
SAYIŞTAY RAPORUNA GÖRE YAPILAN İSTİSNAİ ATAMA SAYISI
|
AÇIKLAMA
|
ADANA SEYHAN BELEDİYESİ
|
-İki seçim döneminde dört farklı kişi atanmıştır. Bir tanesi devlet memuru, diğerleri açıktan atama olarak yapılmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ
|
19 Temmuz 2019 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevine açıktan atanan bir kişi bir ay sonra memur kadrosuna atanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
BİTLİS BELEDİYESİ
|
-02 Ocak 2012 tarihinde Özel Kalem Müdürü olan kişi 08 Ağustos 2012 tarihinde sınavsız teknikerliğe ve daha sonra Beykoz Belediye Başkanlığına naklen atanmıştır.
-04 Ekim 2012 tarihinde Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan kişi 13 Şubat 2013 tarihinde sınavsız şef kadrosuna ve daha sonra Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne naklen atanmıştır.
-15 Kasım 2013 tarihinde Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan kişi 05 Mart 2014 tarihinde sınava girmeden şef kadrosuna ve daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanlığına naklen atanmıştır.
*Sayıştay Başkanlığı yapılan atamaların hatalı olduğunu ifade ederek iptali için naklen gidilen kurumlara atamaların iptali için yazı yazılmasını istemiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ
|
-2014-2019 döneminde toplam 3 personel Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen ataması yapılmıştır. Lisans mezunu bir kişi 16 Şubat 2016 tarihinde atandıktan üç gün sonra 19 Şubat 2016 tarihinde memur kadrosuna geçirilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
GİRESUN BELEDİYESİ
|
-27 Haziran 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde aynı yıl içerisinde çok kısa sürede Özel Kalem Müdürü kadrolarına açıktan atama yapılmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
|
-05.05.2014 açıktan atanma yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 04.09.2014 tarihinde memur kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
-04.09.2014 tarihinde açıktan atama yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 23.01.2015 tarihinde memur kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
-23.01.2015 tarihinde açıktan atama yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 05.05.2015 tarihinde memur kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
- 05.05.2015 tarihinde açıktan atanma yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, şef kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
- 02.06.2017 tarihinde açıktan atanma yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 15.08.2017 tarihinde mühendis kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
-07.06.2018 tarihinde açıktan atama yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 19.04.2019 tarihinde memur kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
|
-2009 ile 2019 yılları arasında altı kişinin açıktan ataması yapıldığı tespit edilmiştir. Son seçim döneminde, 10 Eylül 2019 tarihinde atandıktan 1 ay 5 gün sonra başka kadroya geçiş yapmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL ESENLER BELEDİYESİ
|
-Aynı belediye başkanının görev süresi içerisinde toplam 19 aday Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarına atanmış ve çok kısa süre sonra başka kurumlara atamaları yapılanlar da olmuştur.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ
|
-2009 yılından bu yana 13 kişinin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna sınavsız atandığı ve daha sonra farklı kadrolara geçişleri sağlanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
|
-15.03.2012 tarihinde açıktan atama yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 17.05.2012 tarihinde mühendis kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
- 15.02.2013 tarihinde açıktan atanma yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 11.03.2014 tarihinde tekniker kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
- 27.02.2015 tarihinde açıktan atanma yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 18.03.2015 tarihinde Memur kadrosuna atanmıştır.
-26.05.2016 tarihinde açıktan atama yoluyla özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi, 21.07.2016 tarihinde mühendis kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ
|
-04.09.2015 tarihinde açıktan atanma yoluyla Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 07.01.2016 tarihinde Çekmeköy Belediyesine nakil gitmiştir.
- 23.05.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 12 gün sonra 03.06.2016 tarihinde memuriyet kadrosuna geçirilmiş, 24.02.2017 tarihinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne nakil gitmiştir.
- 14.06.2017 tarihinde Bakanlık izni ile açıktan atama yoluyla Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 7 gün sonra 21.06.2017 tarihinde sınava tabi olmaksızın mühendis kadrosuna atanmıştır.
- 04.04.2017 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 1 gün sonra 05.04.2017 tarihinde sınava tabi olmaksızın mühendis kadrosuna atanmıştır.
- 25.01.2019 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 5 gün sonra 30.01.2019 tarihinde sınava tabi olmaksızın tekniker kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ
|
-2009 yılından bu yana üç seçim döneminde iki farklı belediye başkanı seçilmiştir. Bu süre zarfında 5 kişinin özel kalem müdürlüğü kadrosuna ataması yapılmış, bunlardan ikisi çok kısa süre görev yaptıktan sonra Sosyolog ve İstatistikçi kadrosuna sınavsız atanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL PENDİK BELEDİYESİ
|
-2015 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 28 farklı kişi atanmıştır. Bu atamalardan yalnızca 2 tanesi devlet memurları arasından, 10 tanesi işçi ve sözleşmeli personelden yapılmış, geri kalan 16 tanesi ise açıktan atama yapılmıştır. Özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanan personelden 5 kişi kısa süre sonra diğer kamu kurumlarına naklen atanmıştır. 21 kişi ise kurum içinde başka görevlere atanmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İSTANBUL TUZLA BELEDİYESİ
|
-2015 yılından bu yana aynı belediye başkanının görevde olmasına rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 16 farklı kişi atanmıştır. Bu atamaların tamamının açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Özel kalem müdürü olarak açıktan atanan 9 kişinin kısa bir süre sonra diğer kamu kurumlarına naklen atamasının yapıldığı, 6 kişinin de kurum içinde başka görevlere atandığı tespit edilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ
|
-Son beş yıl içerisinde Özel kalem müdürlüğü kadrosuna son 5 yıl içerisinde 4 farklı kişinin atandığı ve hepsinin açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
KIRŞEHİR BELEDİYESİ
|
-2009 yılından itibaren Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna 13 farklı açıktan atama yapılmıştır. Bunlardan 10'u kısa sürede başka kurumlara naklen atama yapılmıştır.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
-Raporda yapılan atamaların listesi paylaşılmamış, bulgu olarak belirtilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ
|
-Belediye başkanının bir seçim döneminde görevde bulunduğu sürede, özel kalem müdürlüğü kadrosuna 11 farklı kişiyi açıktan atadığı, bunların büyük bir kısmının ise başka kurumlara naklen atandığı, bazılarının da sınavsız yükselmeye tabi kadrolara atandığı tespit edilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
-Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan adayın 10 günlük bir görev süresi sonunda bir bakanlığın memur kadrosuna nakledildiği tespit edilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
MANİSA YUNUS EMRE BELEDİYESİ
|
-2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçirdiği, söz konusu iki dönemde de aynı Belediye Başkanının seçilmiş olduğu, buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 4 farklı kişinin atandığı, bu atamalardan hiçbirisinin devlet memurları arasından yapılmayıp, açıktan atama suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
-Belediyenin büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 9 farklı kişinin 13 defa atandığı, bu atamalardan yalnızca 6'sının devlet memurları arasından yapıldığı, diğer atamaların açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
-Aynı seçim döneminde Belediye Başkanın milletvekili olması üzerine yerine gelen Belediye Başkanı ile beraber iki adet Başkan görevde bulunmuş, buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 6 farklı kişinin atandığı, bu atamalardan iki tanesinin devlet memurları arasından yapıldığı, diğer atamaların açıktan atama yapıldığı görülmüştür.
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
YOZGAT BELEDİYESİ
|
-9.8.2019 tarihinde müracaatı üzerine bir kişinin açıktan ataması yapılmış, bundan hemen bir ay sonra 10.9.2019 tarihinde ise aynı kişi başka bir kamu kurumuna ataması yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan ayrılmıştır
|
Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bin 438 yeni hakim savcı alınacak, adalet hızlanacak
11 Ocak 2021 06:40
|Uluslararası İlişkilerde 10 bölüm var. Biri seçilip diğerleri dışlanabilir mi?
09 Ocak 2021 15:58
|2020'de ilana çıkılmamıştı. 2021'de PMYO ilanı olacak mı?
08 Ocak 2021 14:05
|İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
08 Ocak 2021 08:58
|Adalet Bakanlığı, bu ay personel alım ilanını duyuracak
07 Ocak 2021 15:45
|2020/2 KPSS tercihlerinde, bazı kurumların kadroları dava açılırsa iptal olabilir
07 Ocak 2021 14:05
|Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
07 Ocak 2021 11:30
|KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
07 Ocak 2021 10:53
|Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 62 YDS puanlı adayı Erasmus birimine alacak
06 Ocak 2021 10:05
|Bel fıtığı rahatsızlığı olanlar polis olabilir mi?
03 Ocak 2021 14:08