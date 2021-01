Memurluğa geçişte ara basamak olarak kullanılan özel kalem müdürü atamalarına çeki düzen verilmeli

Bilindiği üzere, Anayasanın 70 inci maddesinde: "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. HİZMETE ALINMADA, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERDEN BAŞKA HİÇBİR AYIRIM GÖZETİLEMEZ ." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde kamu hizmetine alınma merkezi sınav (KPSS), kurumların yazılı ve/veya sözlü sınavları, özel kanunlara dayanan çeşitli şartları haiz ilanlar ve istisnai memurluk şeklinde olmaktadır.

Gelinen süreç içerisinde, zikredilen istisnai memurluk müessesesi, her üst yöneticinin ve bağlı olduğu/sempati duyduğu partinin etrafındakileri sınavsız memur yapmak için kullandığı ve çoğunlukla toplum vicdanını yaralayan bir uygulamaya dönüşmüştür.

Gerek iktidar gerekse de muhalefet milletvekilleri her ortamda bürokrasiden, hantal yapıdan, işleyişlerdeki düzensizliklerden ve liyakat dışı atamalardan dert yanmasına rağmen, atamaya yetkili amir yetkisini eline alan her kesim, çeşmenin başına geçmesi ile birlikte, suyu kendi etrafındakilere kana kana içiriyor desek herhalde abartmış olmayız.

Bunun en somut örneklerini Sayıştay'ın mahalli idarelerle ilgili raporlarında her sene görüyoruz. Belediyeyi alan her parti Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarını, sınavsız memur yapmak için en kolay yönteme dönüştürmüştür. Sayıştay'ın her yıl yaptığı denetimler, verdiği Temyiz Kurulu Kararları ve Bakanlık Genelgelerini umursamayan belediyeler, "sınavsız" atadıkları kişileri işi daha da abartarak "sınavsız" unvan değişikliğine tabi kadrolara geçirerek, hata üstüne hata yapmakta, torpil kavramına yenilikler (?) eklemektedir.

Milyonlarca insan KPSS için sayfalarca test çözerken, birilerinin yetkinliği Belediye Başkanı ve onun kıramayacağı kişilerin tecrübeleriyle ölçülmekte ve bu kişiler ikili ilişkilerle sınavsız memur yapılmaktadır. Hatta, bunlar kısa sürede belediyelerden farklı üst kurum ve kuruluşlara da VİP hizmetle atanmaktadır.

Ülkemizde, özellikle son yıllarda sürekli "yargı reformu" konuşulmakta, buna dair çeşitli düzenlemeler de TBMM'de peyderpey yapılmaktadır. Acaba, istisnai memuriyetle kamuya sınavsız atanarak, emek vermeden ve zahmet görmeden devletten maaş alanlar, başta yumurta küfesi sırtında olduğu için iktidarı, eleştirmek hatta bu haksızlığı her yerde haykırması gereken muhalefetin vicdanını azıcık sızlatmıyor mu?

"Adalet" kavramı sadece taştan betondan yapılan binalar içerisinde hakimlerin eliyle yazılan metinlerle sağlanacak kadar basit bir kavram değildir. Her vatan evladının hakkıyla kamuya girmesini isteyen, Anayasamıza uymayan idareler ve onların başında yine o vatan evlatlarının oylarıyla seçilen üst yöneticilere "adalet" kavramını benimsetmeden yapılacak her reform anlamsız olacaktır .

Sonuç olarak, aşağıda Sayıştay Denetim Raporları esas alınarak hazırladığımız tablodan hangi belediyelerin kaç kişiyi sınavsız atadığını ve bunların çok kısa sürelerde hangi kurumlara hızlı geçiş yöntemleriyle transferlerinin sağlandığını görebilirsiniz. Sözü uzatmadan duygularımızı yıllar geçse de en güzel şekilde izah eden, Rahmetli Aşık Mahsuni Şerif'in dizelerinin bir kısmıyla yazımıza son verelim.

Madem dünyaya dargınsın

Mamudo kurban niye doğdun?

Kader yolunda yorgunsun

Mamudo kurban niye doğdun?

Kurban gelir payın yoktur

Haftan yoktur ayın yoktur

Ankara'da dayın yoktur

Mamudo kurban niye doğdun?

Yavuz Selim KAPLAN