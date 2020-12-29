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Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti

Ünlü Fransız modacı Pierre Cardin, 98 yaşında hayatını kaybetti.
 29 Aralık 2020 15:16
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Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti

Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti. Cardin'in yakınları AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada ölüm haberini doğruladı.

Cardin'in Paris'te Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pierre Cardin kimdir?

2 Temmuz 1922 tarihinde Sant'Andrea di Barbarana'da dünyaya gelen Cardin, küçük yaşta giyim ve mimariye ilgi duymaya başladı.

1930'lu yıllarda bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başlayan Cardin, ilerleyen yıllarda moda dünyasının en tanınmış isimlerinden biri oldu.

İtalyan bir göçmen aileden gelen Cardin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Paris'te dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma fırsatı buldu.
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