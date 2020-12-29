Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne video konferans ile katılarak, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi. Bakan Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak" diye konuştu. Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti: "STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek. (BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.