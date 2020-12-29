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Fahrettin Altun'dan HDP'li Vekile... Benim için şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ile Twitter'dan tartıştı. Altun, "HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir" derken HDP'li Kaya, "Suçluluk psikoloji size iyice kendinizi kaybettirmiş." yanıtını verdi.
 29 Aralık 2020 15:27
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Fahrettin Altun'dan HDP'li Vekile... Benim için şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ile Twitter'dan tartıştı. Altun, "HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir" derken HDP'li Kaya, "Suçluluk psikoloji size iyice kendinizi kaybettirmiş." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Olay TV'nin kapatılması hakkında yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP İstanbul Milletvekili Kaya'ya yanıt, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan geldi. Altun, "HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine tepki gösterdi.

"PKK'dan emir almadan..."

Altun, isim vermeden dün şu açıklamayı yaptı: Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir 'soru önergesi' vermiş. PKK'dan emir almadan ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda...
Memurlar.Net
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