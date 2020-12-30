Önlisans mezunu sağlıkçı farklı bir alanda lisans diploması alırsa tazminat oranı ne olur?

Soru: ... Bakanlığında önlisans mezunu kadrolu Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktayım aynı zamanda İktisat Fakültesi ile Ziraat Fakültesi Lisans mezunuyum. Özel hizmet tazminatım önlisans mezunları için belirlenen yüzde 90 oranı üzerinden ödenmektedir. Lisans mezunu sağlık hizmetleri çalışanı olmam nedeniyle özel hizmet tazminat oranımın kararnameye göre 97 olması gerekir mi?

Cevap: Devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatların dayanağını 657 sayılı Kanunun 152. maddesi oluşturmaktadır. Madde hükmünde ödenecek tazminatlar için üst limitler belirlenmiş, bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları ile ödeme usul ve esaslarının Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır. 152. maddede Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelin tazminat oranları kadro unvanları ve öğrenim durumları dikkate alınarak yüzde 60 ila yüzde 215 arasında belirlenmiştir. Tazminat ödemesinde en yüksek devlet memuru aylığı olan 9500 X Katsayı baz alınmaktadır. Güncel katsayı olan 0,154461 rakamı esas alındığında en yüksek devlet memuru aylığı 1467 TL olup, bu tutara yan ödeme kararnamesinde belirlenen oranların uygulanması sonucunda ödenecek tazminat tutarları belirlenmektedir.

657 sayılı Kanunun 152. maddesine dayalı olarak 2006 yılında yürürlüğe konulan ve ek ve değişiklikler yapılarak her yıl yeniden uygulama süresi uzatılan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II Sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinde Devlet memurlarına ödenecek özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.

Kararnamenin 4/e maddesinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

II Sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri bölümünün 6. sırasında ise mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden öğrenim süreleri en az dört yıl olanlara 1-4. dereceler için yüzde 97, diğer dereceler için yüzde 94 oranı, öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlara ise 1-4. dereceler için yüzde 90 diğer dereceler için yüzde 88 oranı belirlenmiştir. Bu oranlar görev yapılan kadrolara atanmak için gerekli öğrenim şartıyla ilgili olup, sonradan üst öğrenimi bitirenleri kapsamamaktadır. Sonradan sağlık alanında üst öğrenim görenlere ödenecek tazminat tutarı Kararnamenin 4/e maddesinde düzenlenmiş olup, sağlıkla ilgili olmayan alanlarda üst öğrenim görenlere ise 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde yer verilen "Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır." hükmü uyarınca bu üst öğrenim için her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Sonuç olarak, sağlık alanında iki yıllık yükseköğrenim görüp bu öğrenimle ihraz ettiği kadro unvanında görev yapan memurun sağlıkla ilgili olmayan bir alanda lisans öğrenimi görmesi halinde özel hizmet tazminatı oranının değişmeyeceğini, bu personelin kadro derecesine göre yüzde 90 veya yüzde 88 oranında tazminat ödemesinden yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.