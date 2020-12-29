Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er: Medyanın kirli çamaşırları ortaya dökülecek
|29 Aralık 2020 15:37
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SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.
Operasyon haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni ve Superhaber.tv internet sitesinin sahibi Cengiz Er'den operasyonun medya ayağına yönelik dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Er paylaşımında, "Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek. Korkmaz'ın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak." ifadesini kullandı.
Pandoranın kutusu açılıyor...CNGZER (@CNGZER) December 29, 2020
Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek.
Korkmazın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrumdaki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak.
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