Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
|29 Aralık 2020 15:40
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne video konferans ile katılarak, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi.
Bakan Pekcan, "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak" diye konuştu.
Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti:
"STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.
(BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.
Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler.
Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor."
Türkiye - İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni https://t.co/WGHo0Y6DdPRuhsar Pekcan (@pekcan) December 29, 2020
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