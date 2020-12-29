Urla Kaymakamı görevden alındı
İzmir Urla Belediyesi'ne kayyum sonrası atanan Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nın Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.
|29 Aralık 2020 15:45
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İzmir Urla Belediyesi'ne kayyum sonrası atanan Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nın Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.
Kaymakam Can, 'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.
Kaymakam Önder Can'ın görevden alınmasına ilişkin Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmazken Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Urla Kaymakamı olarak atandığını bildirdi.
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