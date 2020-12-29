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23 kez ceza yedi, 'Genelge beni bağlamaz' dedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, esnaf Erkan Cinbir, corona virüsü tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam ediyor. Bugüne kadar hakkında 23 kez tutanak tutulup, ceza yazılan Cinbir, "Genelge beni bağlamaz" dedi.
 29 Aralık 2020 15:49
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Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı kafeteryası bulunan Erkan Cinbir, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etme yasağına uymuyor. Cinbir, sadece paket servisi yapması gereken kafeteryasına müşteri alıp, yiyecek servisi yapıyor.

Erkan Cinbir hakkında bugüne kadar maske takmadığı ve iş yerinde yemek servisi yaptığı için 23 tutanak tutulup, ceza yazıldı. İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı asan Cinbir'in yemek yiyen müşterilerine de ceza uygulandı.

Tüm bunlara rağmen kafeteryasını kapatmamakta direnen Erkan Cinbir, son olarak önceki gün iş yerine gelen zabıta ve polis ekiplerine, ceza yazamayacaklarını söyledi. Cinbir ile bir müşteriye ceza kesildi. Cinbir, ceza yazan polis ve zabıta ekiplerini, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, kurallara karşı geldiğini söyleyen görevlilere, "Ne kuralı? Öyle bir kural yok" diye karşılık veren Cinbir, genelgeyi uyguladıklarını ifade eden polis memuruna da, "Arkadaşım genelge beni bağlamaz. Ben memur değilim, benim için geçerli değil" diyor.
DHA
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