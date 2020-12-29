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Vali, Çankırı'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 282 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
 29 Aralık 2020 16:04
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Vali, Çankırı'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 282 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayaz, Valilik toplantı salonunda Kovid-19 salgınındaki son durumu paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Ayaz, ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da vaka sayılarında gerileme olduğunu söyledi.

Tedbirlere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayaz, "Bunu birkaç defa tecrübe ettik. İyileşme yolunda iki ayda geldiğimiz yolu iki haftada geri gidebiliyoruz. Hastalığın öyle bir özelliği var. İki ayda düşürdüğümüz vaka sayısı iki haftada eski haline dönebiliyor." dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 45 kişiye ceza uyguladıklarını belirten Ayaz, şunları belirtti:

"Tedbirleri elden bırakmaya hiç tahammülümüz yok. İnşallah önümüzdeki hafta aşılama çalışmaları başlar. Orada belirli bir sayıya ulaştıktan sonra rahatlamanın olması en büyük temennimiz. Bugüne kadarki toplam vefat sayısı 282. Son toplantıda 226 olarak açıklamıştık."

- "Aşı ile ilgili herhangi bir çekincem yok"

Çankırı'ya gelecek ilk koronavirüs aşılarının tamamının sağlık çalışanlarına yapılacağına işaret eden Ayaz, şöyle dedi:

"Arkadaşlarımız bana, 'Aşı olabilirsiniz' dedikleri gün aşı olacağım. İlimize gelecek ilk parti aşıların tamamı sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Ben dahil hiç kimseye sağlık çalışanlarımız aşılanmadan aşılama yapılmayacak. Ben de sıramı bekleyeceğim. Benim aşı ile ilgili herhangi bir çekincem yok. Bilime de inanıyorum, bilim insanlarımıza da inanıyorum. Şahsi hiçbir tereddütüm yok. Sağlık çalışanlarımızdan sonra ikinci aşamada riskli sektörde çalışanlarımızla devam edecek aşılama çalışmaları. İki taraftaki riskleri karşılaştırdığımda, kesinlikle aşı olunmasını çok daha makul, mantıksal buluyorum."

Vali Ayaz, bugüne kadar il genelinde koronavirüs kurallarını ihlal nedeniyle toplam 2 milyon 249 bin 624 lira ceza yazıldığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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