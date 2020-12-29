Yavuz dolandırıcı: Kimseye inanıp para göndermeyin
|29 Aralık 2020 16:02
|+Aa- Yazdır
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini belediyelere bağlı fen işleri, satın alma müdürü gibi tanıtarak iş insanlarından yardım toplayan çeteyi takibe aldı.
Zanlıların isim ve eşkallerini belirleyen ekipler, Samsun merkezli, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
b>16 İŞ İNSANI DOLANDIRILDI
Şüphelilerin, 16 iş insanından İzmir ve Elazığ depremleri mağdurları ile SMA hastalarına yardım edileceği gibi bahanelerle yaklaşık 110 bin TL aldığı belirlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan çete lideri Cengiz A.'nın 24 ayrı suçtan da arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
"KİMSEYE İNANIP DA PARA GÖNDERMEYİN"
Samsun'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cengiz A., polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum. Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rehin aldığı annesini tüfekle öldürdü
29 Aralık 2020 16:26
|Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
29 Aralık 2020 16:23
|Esenyurt'ta bir parkta terk edilmiş bebek bulundu
29 Aralık 2020 12:56
|Diyarbakır'da site yöneticisi ve sakini arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
29 Aralık 2020 12:54
|Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
29 Aralık 2020 12:00
|Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
29 Aralık 2020 11:45
|Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
29 Aralık 2020 11:42
|Salgın, kahve satışlarını ve tüketimini artırdı
29 Aralık 2020 11:17
|Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
29 Aralık 2020 11:08
|Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
29 Aralık 2020 10:45