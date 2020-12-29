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Yavuz dolandırıcı: Kimseye inanıp para göndermeyin

Depremzede ve SMA hastalarına yardım bahanesiyle iş insanlarını dolandıran çete çökertildi. Gözaltına alınan çete lideri iş insanlarını suçladı, "Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.
 29 Aralık 2020 16:02
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Yavuz dolandırıcı: Kimseye inanıp para göndermeyin

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini belediyelere bağlı fen işleri, satın alma müdürü gibi tanıtarak iş insanlarından yardım toplayan çeteyi takibe aldı.

Zanlıların isim ve eşkallerini belirleyen ekipler, Samsun merkezli, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

b>16 İŞ İNSANI DOLANDIRILDI

Şüphelilerin, 16 iş insanından İzmir ve Elazığ depremleri mağdurları ile SMA hastalarına yardım edileceği gibi bahanelerle yaklaşık 110 bin TL aldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan çete lideri Cengiz A.'nın 24 ayrı suçtan da arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

"KİMSEYE İNANIP DA PARA GÖNDERMEYİN"

Samsun'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Cengiz A., polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İş adamlarına sesleniyorum. Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz" dedi.
DHA
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