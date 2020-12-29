1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

Tekirdağ'da bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Fatma Patan isimli kadının cenazesi farklı bir cenaze ile karıştı. Cenaze gömüldükten sonra olayın öğrenilmesinin ardından, Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedilen kadının yakınları şoke oldu.
 29 Aralık 2020 16:08
+Aa- Yazdır
Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler

Tekirdağ'da bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Fatma Patan isimli kadının cenazesi farklı bir cenaze ile karıştı. Cenaze gömüldükten sonra olayın öğrenilmesinin ardından, Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedilen kadının yakınları şoke oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Patan ailesine Tekirdağ'da korona virüs tedavisi gören annelerinin vefat ettiği söylendi. 64 yaşındaki Fatma Patan'ın öldüğü haberinin verilmesi üzerine aile yakınları Tekirdağ'a giderek cenazeyi aldı. Cenaze ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen aile yakınları, cenazeyi dün öğle saatlerinde defnetti. Defin işlemlerinden bir süre sonra aile üyeleri aldıkları telefon ile şoke oldu.

Anneleri yerine başka bir kişinin defnedildiği açıklanan aileye annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Olayın ortaya çıkması ile birlikte mezarlık açılarak cenaze, gasilhaneye gönderildi. Defnedilen cenazenin asıl sahipleri ise Sakarya'ya geldi. Anne Patan'ın cenazesi de Tekirdağ'dan Sakarya'ya doğru yola çıkarıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali, Çankırı'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
29 Aralık 2020 16:04		 Türkiye'de bir ilk oldu! 'Büyük ve heyecan verici bir proje'
29 Aralık 2020 14:30
Bodrum'un altyapı ve kanalizasyonuna 250 milyon TL'lik yatırım
29 Aralık 2020 14:13		 Sevindirici haberi Vali duyurdu: Vakalar yüzde 80 düştü
29 Aralık 2020 13:12
Temiz havası ve eşsiz manzarası ile hayran bırakıyor
28 Aralık 2020 23:05		 Hatay'daki bu sokağın genişliği sadece 70 santimetre
28 Aralık 2020 21:34
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
28 Aralık 2020 21:22		 Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek
28 Aralık 2020 21:00
Antalya'da yollar göle döndü, araçları mahsur kaldı
28 Aralık 2020 20:58		 İzmir'deki kazılarda birbiriyle bağlantılı dört sarnıç bulundu
28 Aralık 2020 20:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı16:26 - Rehin aldığı annesini tüfekle öldürdü16:23 - Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama16:19 - 'CHP'li vekilin 'davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim'16:11 - Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim görevlisine dair açıklama16:08 - Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler
16:04 - Vali, Çankırı'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı16:02 - Yargıtay'dan dönen 'böcek' davasında sanıklar yeniden yargılandı16:02 - Yavuz dolandırıcı: Kimseye inanıp para göndermeyin16:00 - Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi15:49 - 23 kez ceza yedi, 'Genelge beni bağlamaz' dedi15:45 - Urla Kaymakamı görevden alındı
15:40 - Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı15:37 - Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er: Medyanın kirli çamaşırları ortaya dökülecek15:30 - Yerli aşı mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili15:27 - Fahrettin Altun'dan HDP'li Vekile... Benim için şereftir15:20 - Doğal gazda kritik yıl: Türkiye indirim talep ediyor
15:19 - Trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı
Doların düşüşü devam ediyor... 7,36'ya geriledi
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ermenek 1
ankaragücü 3
satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır 7
lavanta çayı 1
vefa 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 1
eyvallah 1
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
erkan tan 3
emeklilikte yaşa takılanlar 3
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 4 memur alacak
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam