Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim görevlisine dair açıklama
|29 Aralık 2020 16:11
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Aylin Sözer ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, mesajında, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Esir aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü
Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 29, 2020
En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
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