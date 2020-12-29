'CHP'li vekilin 'davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim'

AK Parti'li Turan, Meclis'te basın mensupları ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te sadece AK Parti içinde 80'den fazla milletvekilinin Covid-19'a yakalandığını aktaran Turan, buna rağmen yasama faaliyetlerini aksatmadıklarını kaydetti. Turan, "Gazi Meclis'imizde; 25 kanun teklifi, 36 uluslararası anlaşma ve 8 yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Toplamda çalışma süresi olarak 117 birleşim, 571 oturum, yaklaşık 900 saat görüşme gerçekleştirildi. Gazi Meclis'in mehabetine uygun olmayan tartışmaların yaşanmasından, çirkin ithamlardan ve görüntülerden büyük üzüntü duyduk. Muhalefetin bu üslubunun ne kendilerine ne millete ne de siyasete faydası var. Öyle olsa 18 yıldır iktidar olurlardı" dedi.

'ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR OLACAK'

Meclis gündemine 2021 yılında gelecek düzenlemelerden bahseden AK Parti'li Turan, "Önümüzdeki yılda da milletimizin beklentilerini karşılayacak, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak yasama ve reform çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hukuk ve ekonomi alanında reformlar başta olmak üzere, sanayi teknoloji geliştirme bölgeleri, hayvan hakları konularında teklifler, Adalet Bakanlığı'mızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın ve Milli Savunma Bakanlığı'mızın toplumun beklentilerine cevap verecek önemli çalışmaları ve uluslararası sözleşmeler olacak" diye konuştu.

AK Parti'li Turan, 'Yargı Reformu' üzerinde Adalet Bakanlığı başta olmak üzere milletvekillerinin de çalışmalara katıldığını, çalışmaların tamamlanmasının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirileceğini söyledi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Bülent Turan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Burada konu AİHM kararından önce Demirtaş'ın ne yaptığıdır? 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olayları olsun, suç işlemeye alenen tahrik, silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek gibi pek çok suçtan Demirtaş hakkında suç isnadı var. Davalar devam ediyor. Demirtaş tartışmasız 6-8 Ekim olaylarının baş müsebbibidir. HDP MYK'sı, Genel Başkanı halkı sokağa çağıracak tweet atacak, Kandil'e alan açacak ve bundan sorumlu tutulmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? 6-8 Ekimde yaşananların bir AB ülkesinde yaşandığını düşünün, nasıl karar verirlerdi? Türkiye olarak biz de isteriz taraf olduğumuz tüm uluslararası kurumların kararlarına uyulsun, AİHM kararına uyulsun. Ama AİHM kararının ne kadar siyasi olduğu aşikar değil mi?"

'KARAR VERECEK BAĞIMSIZ TÜRK MAHKEMELERİDİR'

AİHM'nin, Demirtaş hakkındaki dosyaları ele alarak değerlendirmediğini vurgulayan AK Parti'li Turan, şunları kaydetti:

"AİHM kararı iç hukuk yollarının bir temyiz yolu da değildir. Zaten AİHM Büyük Daire kararı doğrudan Mahkemelerimizin yerine geçip tahliye veya beraat kararı vermez, veremez. AİHM olayı dosya dosya ele almayıp tutukluluğun siyasi olduğuyla ilgili hak ihlali kararı veriyor. Tekrar ediyorum AİHM, 'beraat etmesi lazım veya tahliye olması gerekir' diye bir karar veremez. Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ncı maddede taraflar kararları uymayı taahhüt eder maddesi var. AİHM kararlarının icra süreci AİHS'in 46'ncı maddesi kapsamında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından takip edilmekte. Kararın Büyük Daire tarafından verilmesi ve derhal tahliyesi talep edilmesi nedeniyle Bakanlar Komitesi'nin mart ayında gerçekleştirilecek toplantısında gündeme alınması bekleniyor. Tabi ki gönül ister ki Türk yargısı daha hızlı karar versin, bu tartışmalar çabuk bitsin. Nihayetinde Demirtaş'ın suçlu ya da suçlu olmadığına karar verecek bağımsız Türk mahkemeleridir."

CHP'DE TACİZ İDDİALARI

AK Parti'li Turan, CHP'nin son dönemde taciz, tecavüz ve istismar olaylarıyla gündeme geldiğini belirterek, "90 yıllık bir parti kültürüne yakışan bu skandalların ve rezaletin üstüne gitmekken, ne yazık ki saklamayı ve kapatmayı tercih ediyorlar. Bu tavırlarıyla bugüne kadar kendilerince savundukları tüm değerleri ayaklar altına aldılar. Söylemleri ve eylemleri arasında ciddi bir tutarsızlık var. İkiyüzlü davranıyorlar. Ayrıca kendilerine yapılan bir şeyde kıyameti koparanlar, kendilerinden olmayana yapılınca ölüm sessizliğine bürünüyor. Bunların tehditlere, tacizlere ve tecavüzlere karşı tepkileri kendi siyasi çıkarlarına göre" diye konuştu.

'DAVADAN VAZGEÇİN' İDDİASI VAHİM'

Bülent Turan, Muğla'da Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili CHP'li bir milletvekilinin, Gültekin'in babasını arayarak 'Davadan vazgeçin' iddiasına ilişkin ise "CHP'li vekilin hunharca katledilmiş bir genç kızın ailesine 'Davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim. Her fırsatta konuşmayı kendisine görev sayan Sayın Kılıçdaroğlu, partisinin böyle çirkin konularla yan yana anılmasına karşın neden bir genel başkan gibi davranmıyor? Neden olayların üstüne gitmiyor? Neyden ya da kimden korkuyor?" dedi.