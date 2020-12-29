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Rehin aldığı annesini tüfekle öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.
 29 Aralık 2020 16:26
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Rehin aldığı annesini tüfekle öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Uğur D. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile D'yi (55) Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları sürdüğü sırada zanlı, rehin aldığı annesine pompalı tüfekle ateş etti.

Eve giren özel harekat ekipleri zanlıyı yakaladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde başından vurulan anne Vesile D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin mahallede bekleyişi devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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