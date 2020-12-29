Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.
|29 Aralık 2020 16:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
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