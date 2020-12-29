Babacan'a tepki: Babanız sayesinde bize horozluk yaptınız
|29 Aralık 2020 16:32
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AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada 28 Şubat'ta yaşananları anlattı ve gözyaşları döktü.
Babacan'ın muhafazakar oylarına göz dikerek hazırladığı bu konuşma, AK Parti'nin ağır isimlerinin tepkisiyle karşılandı.
Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından Ali Babacan'a göndermede bulundu.
"BABANIZ SAYESİNDE BİZLERE HOROZLUK YAPTINIZ"
Kendisinin ilçe teşkilatlarında elektrik direklerine bayrak asarak partili olduğunu belirten Bayraktar, "Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!" ifadelerini kullandı.
Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise "Parti" nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 29, 2020
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