1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babacan'a tepki: Babanız sayesinde bize horozluk yaptınız

Ali Babacan'ın 28 Şubat hatırlatması yaparak gözyaşları dökmesi üzerine Erdoğan Bayraktar'dan göndermeli bir tweet geldi.
 29 Aralık 2020 16:32
+Aa- Yazdır
Babacan'a tepki: Babanız sayesinde bize horozluk yaptınız

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada 28 Şubat'ta yaşananları anlattı ve gözyaşları döktü.

Babacan'ın muhafazakar oylarına göz dikerek hazırladığı bu konuşma, AK Parti'nin ağır isimlerinin tepkisiyle karşılandı.

Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından Ali Babacan'a göndermede bulundu.

"BABANIZ SAYESİNDE BİZLERE HOROZLUK YAPTINIZ"

Kendisinin ilçe teşkilatlarında elektrik direklerine bayrak asarak partili olduğunu belirten Bayraktar, "Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti'
29 Aralık 2020 17:52		 AK Partili Turan'dan yeni yargı paketi açıklaması
29 Aralık 2020 16:19
Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi
29 Aralık 2020 16:00		 Urla Kaymakamı görevden alındı
29 Aralık 2020 15:45
Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
29 Aralık 2020 15:40		 Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er: Medyanın kirli çamaşırları ortaya dökülecek
29 Aralık 2020 15:37
Fahrettin Altun'dan HDP'li Vekile... Benim için şereftir
29 Aralık 2020 15:27		 Ermeni işgalinden kurtarılan Terter'de skandal harita
29 Aralık 2020 15:07
Mustafa Sarıgül'ün partisinde görev dağılımı belli oldu
29 Aralık 2020 14:49		 Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı' sorusuna yanıt
29 Aralık 2020 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:59 - Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı17:56 - Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları17:54 - Vahşice katledilen, Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay17:52 - 'Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti'17:45 - THY ocak ayı uçuş planını duyurdu
17:42 - Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, indirim uygulanmadı17:33 - Türkiye'de bir ilk oldu! 'Büyük ve heyecan verici bir proje'17:31 - FETÖ'nün 'üniversite öğrenci yapılanması'nda 36 kişiye dava17:28 - Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katili en ağır cezayı almalı17:27 - Sağlık çalışanlarına uygulanacak aşı için listeler istendi17:23 - TFF ve yayıncı kuruluş yeni sezon için sözleşme imzaladı
17:21 - Direksiyon başında hem yemek yedi hem de yolcu taşıdı17:11 - Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı17:08 - Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi uygulanacak17:06 - İngiltere ile imzalanan antlaşma bu sektörlere yarayacak17:04 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16:50 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı
Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
Urla Kaymakamı görevden alındı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emeklilikte yaşa takılanlar 3
ankaragücü 3
inanç 1
Aşk olsun 1
açlık 1
Spritüel deistler 1
yılbaşı 2
esaretin bedeli 2
kırmızı oda 5
lacivert 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 4 memur alacak
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam