1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Direksiyon başında hem yemek yedi hem de yolcu taşıdı

Konya'da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandı. Bu anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
 29 Aralık 2020 17:21
+Aa- Yazdır
Direksiyon başında hem yemek yedi hem de yolcu taşıdı

Konya'da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandı. Bu anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Meram ilçesinde, Lalebahçe hattında sefer yapılan minibüste meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, sol elinde tuttuğu ekmek arası yiyeceği yerken, sağ eliyle de direksiyonu kontrol edip, minibüsü kullandı. Bu anlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Minibüs şoförünün koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralını da ihlal ettiği görüldü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı
29 Aralık 2020 17:59		 Türkiye'de bir ilk oldu! 'Büyük ve heyecan verici bir proje'
29 Aralık 2020 17:33
Cenazeler karıştı, akrabaları diye başkasını defnettiler
29 Aralık 2020 16:08		 Vali, Çankırı'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
29 Aralık 2020 16:04
Bodrum'un altyapı ve kanalizasyonuna 250 milyon TL'lik yatırım
29 Aralık 2020 14:13		 Sevindirici haberi Vali duyurdu: Vakalar yüzde 80 düştü
29 Aralık 2020 13:12
Temiz havası ve eşsiz manzarası ile hayran bırakıyor
28 Aralık 2020 23:05		 Hatay'daki bu sokağın genişliği sadece 70 santimetre
28 Aralık 2020 21:34
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
28 Aralık 2020 21:22		 Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek
28 Aralık 2020 21:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:59 - Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı17:56 - Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları17:54 - Vahşice katledilen, Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay17:52 - 'Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti'17:45 - THY ocak ayı uçuş planını duyurdu
17:42 - Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, indirim uygulanmadı17:33 - Türkiye'de bir ilk oldu! 'Büyük ve heyecan verici bir proje'17:31 - FETÖ'nün 'üniversite öğrenci yapılanması'nda 36 kişiye dava17:28 - Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katili en ağır cezayı almalı17:27 - Sağlık çalışanlarına uygulanacak aşı için listeler istendi17:23 - TFF ve yayıncı kuruluş yeni sezon için sözleşme imzaladı
17:21 - Direksiyon başında hem yemek yedi hem de yolcu taşıdı17:11 - Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı17:08 - Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi uygulanacak17:06 - İngiltere ile imzalanan antlaşma bu sektörlere yarayacak17:04 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16:50 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı
Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
Urla Kaymakamı görevden alındı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılbaşı 2
lavanta çayı 1
ihlaslı olmak 1
Deprem 4
denizde ayağın kesilmesi 3
covid-un 10 sene aramızda olacak olması 8
26.12.2020 trabzonspor vs galatasaray maçı 1
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 1
iyi bir müslüman 11
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 4 memur alacak
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam