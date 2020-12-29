Sağlık çalışanlarına uygulanacak aşı için listeler istendi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 81 il Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazı ile ülke genelinde öncelikli olarak tüm sağlık çalışanlarına yapılacak aşı için, personel listesinin güncellenmesi istendi.
|29 Aralık 2020 17:27
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Resmi yazıya göre; Aşı lojistiği ve uygulamada problem yaşanmaması için sistemlerimizde bulunan verilerin kontrol edilerek, eksik ya da hatalı kayıtların düzeltilmesi gerektiği ve Aşı uygulamasında bu kayıtlar dikkate alınacağından en geç 30.12.2020 tarihine kadar gerekli kontrol ve güncellemelerin yapılması istendi. Sadece Bakanlık personeli değil aynı zamanda Özel ve Üniversite Sağlık Tesisleri ile diğer kamu kuruluşlardaki sağlık tesislerinde çalışan personel kayıtları için de ayrı bir yazılım hazırlanmakta olup yazılımın testleri yapılmakta ve en yakın zamanda duyurulacağı bildirildi.
İşte O Resmi Yazı
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