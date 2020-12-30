2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
|30 Aralık 2020 00:07
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Kamu personelinin brüt ücretlerinden kesilen gelir vergisi, Tebliğlerle belirlenmektedir.
29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin ilgili bölümüne, geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıda yer verilmiştir.
İlk vergi dilimindeki miktar 22.000 TL'den 24.000 TL'ye çıkarılmıştır. Buradaki
artış yüzde 9'dur.
İkinci vergi dilimindeki miktar 49.000 TL'den 53.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış da yüzde 8'dir.
Üçüncü vergi dilimindeki miktar ise 120.000 TL'den 130.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış ise yine yüzde 8,3'tir.
2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 9,1 olup, vergi dilimlerindeki artış bu orana uygun olarak yapılmaktadır.
|2020
|2021
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22.000 TL'ye kadar % 15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası % 20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası % 27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL) fazlası %35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL) fazlası %40
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24.000 TL'ye kadar % 15
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası % 20
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası % 27
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası % 35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası % 40
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