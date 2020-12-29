1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
 29 Aralık 2020 10:41
+Aa- Yazdır
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

29 Aralık 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31349 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 65)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 - (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)
29 Aralık 2020 10:38		 2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu
26 Aralık 2020 08:41
2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
24 Aralık 2020 08:54		 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
08 Aralık 2020 00:51
AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti
03 Aralık 2020 07:39		 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:17
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
27 Kasım 2020 00:46		 Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
25 Kasım 2020 07:56
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı
24 Kasım 2020 08:43		 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Ekim 2020 00:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:03 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:59 - Pazarda 'hazır mezar' tezgahı açtı17:56 - Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları17:54 - Vahşice katledilen, Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay17:52 - 'Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti'17:45 - THY ocak ayı uçuş planını duyurdu
17:42 - Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, indirim uygulanmadı17:33 - Türkiye'de bir ilk oldu! 'Büyük ve heyecan verici bir proje'17:31 - FETÖ'nün 'üniversite öğrenci yapılanması'nda 36 kişiye dava17:28 - Bakan Selçuk: Akademisyen Sözer'in katili en ağır cezayı almalı17:27 - Sağlık çalışanlarına uygulanacak aşı için listeler istendi17:23 - TFF ve yayıncı kuruluş yeni sezon için sözleşme imzaladı
17:21 - Direksiyon başında hem yemek yedi hem de yolcu taşıdı17:11 - Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı17:08 - Bu ilde dışarıdan gelenlere PCR testi uygulanacak17:06 - İngiltere ile imzalanan antlaşma bu sektörlere yarayacak17:04 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16:50 - Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı
Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
Urla Kaymakamı görevden alındı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Deprem 4
yılbaşı 2
esaretin bedeli 2
emeklilikte yaşa takılanlar 3
iyi bir müslüman 11
korku 2
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
denizde ayağın kesilmesi 3
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 6
14/14/2020 3
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 4 memur alacak
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam