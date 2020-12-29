Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, indirim uygulanmadı
|29 Aralık 2020 17:42
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Avcılar'da eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Deligözoğlu, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu, maktul Ayten Deligözoğlu'nun ailesi ile tarafların avukatları katıldı.
Maktulun ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Sanık Hasan Deligözoğlu ise olayın başından beri yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlattığını ifade ederek, "Benim yuvam dağıldı. İki çocuğum perişandır. Ben eşimi öldürmedim. Adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Hasan Deligözoğlu'nu "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın "sabıkalı geçmişi" nedeniyle cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 7 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı.
Duruşma sonrasında açıklama yapan maktul Ayten Deligözoğlu'nun kardeşi Sultan Gültepe, "Bugün biraz da olsa içimiz rahatladı. Çok şükür kardeşimin katili ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Aytenim cennetinde rahat uyuyacak. Biz sonuna kadar mücadele ettik, sonunda kazandık. Öldürülen kadınların aileleri mücadelelerinden vazgeçmesinler, onların da yanında olacağım. Kardeşim rahat uyuyacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018'de polise yapılan ihbar sonucunda maktul Ayten Deligözoğlu'nun Avcılar'daki evinin koridorunda başından vurulmuş halde bulunduğu anlatılmıştı.
İddianamede, sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.
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