Vahşice katledilen, Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay
Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer, feci şekilde can verdi. Sözer'in ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.
|29 Aralık 2020 17:54
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Bugün Kemal D. isimli şahıs tarafından üzerine yanıcı madde dökülen öğretim görevlisi Aylin Sözer, cani bir şekilde katledildi.
Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.
VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Öte yandan saldırgan Kemal D, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, bu sefer de çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
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