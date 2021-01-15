1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu

7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan hükümden dolayı, icra müdürü iken görevinden ihraç edilen Adalet Bakanlığı personeli, OHAL Komisyonunun göreve iade kararı sonrasında, kaloriferci kadrosuna atanmıştı. Personelin açtığı davada, idare mahkemesi Kanunda yer alan hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine dayanarak kaloriferci kadrosuna atama işlemini iptal etti.
 15 Ocak 2021 10:05
+Aa- Yazdır
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu

İcra müdürü iken 679 sayılı KHK'yla ihraç edilen Adalet Bakanlığı personeli, OHAL Komisyon kararıyla bu ay içerisinde görevine iade edildi. KHK ile ihraç edilen personelin dosyasında sadece bir tanık beyanı yer alıyordu.

Ancak, OHAL Komisyonunca görevine iade edilen personel, Bakanlıkça kaloriferci kadrosuna atanmıştı.

Bakanlık bu uygulamasına gerekçe olarak da 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan şu hükmü göstermişti:

"...Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır..."

Bu madde hükmü, müdür yardımcısı veya üstü görevlerde iken ihraç edilenlerin, yöneticilik görevi öncesindeki kadroya atanmasını öngörmektedir.

Personel, İcra müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme ile yardımcı hizmetler sınıfından GİH'e atanmıştır. Kanun metni yöneticilik görevi öncesi dediği için, icra müdürünün görevde yükselme dahil tüm kazanımları gitmişti.

Açılan davada, idare mahkemesi, Kanunda yer alan hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine dayanarak, kaloriferci kadrosuna atanan memuru haklı bulmuş ve işlemi iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Memnu hakların iadesi kararı alan 'silah taşıma ruhsatı' alabilir mi?
15 Ocak 2021 00:06		 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personele vekalet aylığı ödemesi yapılabilir mi?
13 Ocak 2021 14:04
Aile hekimlerinin disiplin cezalarına 3 yeni karar
12 Ocak 2021 00:03		 Sivil memurlar, içtimaya çıkarılabilir mi? İşte Danıştay kararı
10 Ocak 2021 15:10
Devam eden bir dava, rotasyon tercihlerinde etkili olur mu?
02 Ocak 2021 16:09		 Yüksek lisans tezinin şaibeli ise kimler sorumlu olur?
31 Aralık 2020 11:34
Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi
28 Aralık 2020 18:27		 Disiplin zamanaşımına ilişkin önemli karar
26 Aralık 2020 14:58
Aile hekimlerine ilişkin 4 onama kararı
26 Aralık 2020 00:02		 Kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanına mahkemeden sevindirici haber
25 Aralık 2020 18:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Burs ve kredi başvurularında taahhütname onayı için ek süre tanındı11:47 - Adalet Bakanlığından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni11:43 - Gizli bölmede yakalanan FETÖ'cü kadın adliyeye sevk edildi11:41 - Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu11:39 - Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi11:39 - Yunanistan ile NATO'daki teknik görüşmeler haftaya başlayacak
11:33 - WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru11:27 - AK Partili Ünal'dan WhatsApp açıklaması11:23 - Aşılama anlık takip ediliyor: 450 bin kişiye aşı yapıldı11:19 - Türkiye'de satılan yaklaşık 3 otomobilden biri SUV oldu11:14 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı11:13 - Veteriner hekimlere uzmanlık eğitimi
11:10 - Gram altın 441 lira seviyelerinde11:03 - Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay'lılara 'Amonos Tüneli' müjdesi11:01 - Denizli'de pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu10:47 - Kırmızı bültenle aranan üyesi terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı10:46 - Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü
10:45 - MEB 'Tasarım Beceri Atölyeleri Öğretmen El Kitabı' hazırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Aşılama anlık takip ediliyor: 450 bin kişiye aşı yapıldı
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
CHP'li 3 vekil, Muharrem İnce'nin partisine katılacak
İttifak barajına sıcak bakılıyor
Memnu hakların iadesi kararı alan 'silah taşıma ruhsatı' alabilir mi?
KVKK'dan önemli karar: SMS veya mail onayı alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
on beş yıllık bilgisayar 3
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 1
yeni konu 1
sözlükmoderatörü 5
Ankara da kar yağışı 6
3 günde 25 milyon kişinin telegram'a geçmesi 2
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 1
538 liradan altın alan insan 8
verilmiş sadakası olmak 3
geleceğe dair çıkarımlar 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alacak
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam