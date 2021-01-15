İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu

İcra müdürü iken 679 sayılı KHK'yla ihraç edilen Adalet Bakanlığı personeli, OHAL Komisyon kararıyla bu ay içerisinde görevine iade edildi. KHK ile ihraç edilen personelin dosyasında sadece bir tanık beyanı yer alıyordu.

Ancak, OHAL Komisyonunca görevine iade edilen personel, Bakanlıkça kaloriferci kadrosuna atanmıştı.

Bakanlık bu uygulamasına gerekçe olarak da 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan şu hükmü göstermişti:

"...Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır..."

Bu madde hükmü, müdür yardımcısı veya üstü görevlerde iken ihraç edilenlerin, yöneticilik görevi öncesindeki kadroya atanmasını öngörmektedir.

Personel, İcra müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme ile yardımcı hizmetler sınıfından GİH'e atanmıştır. Kanun metni yöneticilik görevi öncesi dediği için, icra müdürünün görevde yükselme dahil tüm kazanımları gitmişti.

Açılan davada, idare mahkemesi, Kanunda yer alan hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine dayanarak, kaloriferci kadrosuna atanan memuru haklı bulmuş ve işlemi iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI