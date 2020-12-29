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Yılbaşı öncesi 6 büyükşehirde özel güvenlik personeli denetlenecek

Yeni yıl öncesinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de özel güvenlik personeline yönelik denetim yapılacak.
 29 Aralık 2020 18:18
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Yılbaşı öncesi 6 büyükşehirde özel güvenlik personeli denetlenecek

Yeni yıl öncesinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de özel güvenlik personeline yönelik denetim yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık perşembe 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş merkezleri, otogar, gar, yüksek hızlı tren garları ve vapur iskeleleri denetlenecek.

Bu alanlarda, mevcut özel güvenlik uygulamaları ile alınan koruma ve güvenlik tedbirlerinin yeterliliği, görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve sorumlulukları, alınan ve alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amacıyla, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişlerince inceleme ve denetim gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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