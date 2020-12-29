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Bakan Gül: Aylin Sözer'in katili için yargı gerekeni yapar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır."
 29 Aralık 2020 18:31
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül, paylaşımında, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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