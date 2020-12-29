PFDK'dan Okan Buruk'a 5 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.
|29 Aralık 2020 18:41
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