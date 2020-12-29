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Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 783 yeni hasta tespit edildi

Ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu, 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi.
 29 Aralık 2020 19:01
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Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 783 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 29 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu, 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız. ' ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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