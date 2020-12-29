Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'na konuk olacak.
|29 Aralık 2020 19:40
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek
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