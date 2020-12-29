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Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'na konuk olacak.
 29 Aralık 2020 19:40
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Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek
Anadolu Ajansı
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