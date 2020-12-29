Bitcoin fiyatının geçmişten günümüze değişimi: 1 Bitcoin ne kadar?

Yıllara göre Bitcoin fiyatı nasıl değişti, nasıl bir seyir izledi? Bu yazımızda yıllara göre ortalama Bitcoin fiyatlarını ve Bitcoin'in fiyat seyrini sizler için derledik.

Öncelikle Bitcoin Nedir?

2008 krizi sonrası uçtan uca elektronik ödeme sistemi olarak ortaya çıkan Bitcoin, tümüyle merkeziyetsiz, üçüncü taraf müdahalelerine karşı dirençli en büyük kripto para birimidir. 2009 yılında halka açık ağ olarak sunulan Bitcoin, daha sonra ilk başarılı kripto para olarak 1. nesil Blockchain olarak adlandırıldı. Bitcoin'in yaratıcısı kim olduğu bilinmeyen, Satoshi Nakamato takma adını kullanan bir kişi veya gruptur. Satoshi Nakamato gizemi yıllardır çözülememiştir ve çözülecek gibi de görünmemektedir. Kimi ünlü isme göre bu gizemin çözülmesi halinde Bitcoin'in değeri oldukça olumsuz yönde etkilenebilir ve bunun farkında olan Satoshi Nakamato'da bu nedenle sırra kadem basmıştır.

Dağıtık yapısı sayesinde çok kısa bir süre içinde günümüz finansal sistemine karşı değer görmeye başlayan, güçlü şekilde yükselişe geçen ve insanlar tarafından güvenli liman olarak görülmesinden dolayı değerine değer katan Bitcoin'in ağındaki işlemler herkese açıktır ve takip edilebilir. Buna karşın işlemi gerçekleştiren kişinin kim olduğunu bulmak doğrudan doğruya mümkün değildir. Çünkü bu alanda anonimlik vardır. Bitcoin Blockchain'indeki onaylanan işlemler zincir yapısından dolayı değiştirilemez ve geri döndürülemez. Bu yönü ile Bitcoin ağı üçüncü taraf müdahalelere tümüyle kapalıdır.

Bitcoin, altın gibi güvenli bir değer saklama aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle ona "Dijital Altın" da denilmektedir. Sınırlı arz miktarı (21 milyon) ve teknolojisi ile gelecekte altının yerini almaması, "Altın 2.0" olarak görülmemesi için hiçbir neden yok olarak görülmektedir. Altına kıyasla BTC'ye ulaşmak ve Bitcoin taşımak son derece kolaydır.

Bitcoin Nasıl Çalışır?

Bitcoin, anında ödemeleri kolaylaştırmak için eşler arası teknolojiyi kullanan ilk dijital para birimlerinden biridir. Blockchain platformunda üretilebilecek maksimum Bitcoin miktarı 21 milyon adettir. Bitcoin üretim aşaması için madencilik tabiri kullanılır. Peki Bitcoin madenciliği nedir? Bitcoin madenciliği, blokchain sisteminin güvenliğini oluşturur. Bitcoin madenciliği sayesinde hem bitcoin üretimi sağlanır hem de blok zincir sisteminin sürekliliği tesis edilir. Yönetimsel bilgi işlem gücüne sahip olan ve Bitcoin ağına katılan bağımsız bireyler ve şirketler düğümlerden veya madencilerden oluşur. "Madenciler" (blok zincirindeki işlemleri işleyen insanlar), ödüller ve bitcoin'de ödenen işlem ücretleri ile motive edilir. Ödül kavramı burada yeni bitcoin'in serbest bırakılması durumudur. Bu madenciler, Bitcoin ağının güvenilirliğini sağlayan merkezi olmayan bir otorite olarak düşünülebilir. Yeni bitcoin, toplam bitcoin arzı 21 milyona yaklaşacak şekilde madencilere sabit, ancak periyodik olarak azalan bir oranda serbest bırakılıyor. Şu anda, henüz çıkarılmamış yaklaşık 3 milyon bitcoin var.

Madencilik, Blockchain'e katkıda bulunurken aynı zamanda ağ üzerindeki işlem kayıtlarını ekler ve doğrular. Blok zincirine bloklar eklemek için madenciler bunun karşılığında bitcoin ödülü alırlar. Blok ödülü 2009'da 50 yeni bitcoin idi ve şu anda 12.5 bitcoin.

11 Mayıs 2020 civarında bir sonraki yarılanma gerçekleşti ve her bir blok keşfi için ödül 6.25 bitcoin sahibi olundu. Bitcoin madenciliği için çeşitli donanımlar kullanılabilir, ancak bazıları diğerlerinden daha yüksek ödüller verir. ASIC adı verilen bazı bilgisayar çipleri ve Grafik İşlem Birimleri (GPU) gibi daha gelişmiş işlem birimleri daha fazla ödül elde edebilir.

Bitcoin (ve benzer bir işlemle üretilen herhangi bir kripto para birimi) fiat para biriminden farklı çalışır; merkezi bankacılık sistemlerinde, para, fiyat istikrarını korumak amacıyla mallardaki büyümeyle eşleşen bir oranda serbest bırakılır. Ancak Bitcoin gibi merkezi olmayan bir sistemin, piyasaya sürülme oranı önceden bir algoritmaya göre belirlenir. Bitcoin madenciliği için genel bir ifade olarak, bitcoinlerin dolaşıma bırakıldığı süreç diyebiliriz. Aynı zamanda madencilik, yeni bir blok keşfetmek için hesaplamalı olarak zor bulmacaların çözülmesini gerektirir. Bu ayrıntılı madencilik işlemcileri "madencilik makineleri" olarak bilinir.

Bir bitcoin sekiz ondalık basamağa bölünebilir (bir bitcoinin 100 milyonda biri) ve bu en küçük birime Satoshi denir. Gerekirse ve madenciler değişikliği kabul ederse, Bitcoin sonunda daha da ondalık basamaklara bölünebilir hale getirilebilir.

Yıllara Göre Ortalama Bitcoin Fiyatı

Şu an için regülasyonlara veya kontrole tabii olmamasından dolayı Bitcoin'in değeri 0'dan binlerce dolara yükselmiş durumdadır. Birçok uzman, regülasyonlara ve hatta kontrollere rağmen değerinin yükselmesinin devam edeceğini tahmin ediyor. Yıllara göre ortalama Bitcoin fiyatı şu şekildedir (12 aylık dönem ortalaması):

2009 - 0 $

2010 - 0,06 $

2011 - 6,05 $

2012 - 8,46 $

2013 - 189,54 $

2014 - 526,02 $

2015 - 272,36 $

2016 - 567,27 $

2017 - 4.001,16 $

2018 - 7.558,21 $

2019 - 7.366,06 $

2020 - 10.792,66 $

Bitcoin için 2020, rekorların ve diplerin yılı olarak tarihe geçerken, Bitcoin'in fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 24 bin 209 dolar ile 20 Aralık 2020'de görmüştür. Bitcoin, ortaya çıktığı günden bu yana yüzde 9 binden fazla ROI (Yatırım Getirisi) ile benzersiz bir yatırım aracı olarak tarihe geçmeyi başardı. Öyle görünüyor ki benzersizliğini yükselişine devam ederek göstermeyi sürdürecek.

Yazım sırasında, en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 22 bin 500 doların üstünde seyrediyor. Uzmanlar ve analistler, Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde kalmasını kısa vadede olumlu olarak değerlendirirken, 2021 yılında yeni rekorların görülebileceği öngörüsünde bulunuyorlar. Özellikle de ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer dev merkez bankalarının sürekli olarak para basmasının Bitcoin gibi sınırlı arza sahip kripto para birimlerinin fiyatını yükseltmeye devam edeceğini bildiriyorlar. Son tahlilde Fed'in ekonomiyi işler kılmak için para basmaya ve diğer ekonomik araçlarını kullanmaya devam edeceğini dillendirmesi Bitcoin'deki yükselişin devam etmesini ve yeni rekorların gelmesini sağlıyor gibi görünüyor. Daha şimdiden 2021'de Bitcoin'in ne yönde rekor kıracağı tartışılıyor.

Ortalama her 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanmasının (halving) üçüncüsü bu yıl gerçekleşti ve her yarılanmadan sonra olduğu gibi Bitcoin'in fiyatı sert şekilde yükseldi. Blok başı verilen madencilik ödülünün yarı yarıya düşmesini sağlayan bu döngü genel olarak Bitcoin'in fiyatının yükselmesini sağlayan bir döngü olarak biliniyor. Bir sonraki yarılanmanın 2024 yılında gerçekleşmesi beklenirken, artık dördüncü yarılanmayla Bitcoin'in hayal edilemeyen, öngörülemeyen fiyat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu beklentiler yatırımcıları cezbederken, kurumsal yatırımcıların da kaybetme korkusuyla hareket ediyor olması dikkatlerden kaçmıyor.

COVID-19 krizine rağmen hayatta kalmayı başaran Bitcoin, bu başarısıyla 2020'de kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Fed'in sürekli olarak para basarak ekonomiyi ayakta tutma çabasına karşı ellerindeki kağıtların değer kaybetmesine artık tahammülü kalmayan kurumsal yatırımcıların yavaş yavaş altın, gümüş gibi emtialar dışında Bitcoin'e yatırım yapmaya başladıkları dikkatlerden kaçmıyor. Bu konuda birçok ABD şirketini başı çekiyor ve kimi ABD'li şirket yüzlerce milyonlarca dolarlık Bitcoin almış durumda.