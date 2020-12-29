1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vefat eden eski ODTÜ Rektörü son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin de katıldı.
 29 Aralık 2020 20:10
+Aa- Yazdır
Vefat eden eski ODTÜ Rektörü son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu iki gün önce 71 yaşında vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

Acar'ın naaşı, uzun yıllar görev yaptığı ODTÜ'deki saygı geçidinin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına Acar'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akademisyenler katıldı.

Cenaze namazının ardından Acar'ın ODTÜ bayrağına sarılı tabutu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj var
29 Aralık 2020 21:33		 Kilosu 30 TL... Yılbaşı öncesi talep arttı
29 Aralık 2020 21:28
Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti
29 Aralık 2020 21:21		 Kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı
29 Aralık 2020 20:20
Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar büyük takdir gördü
29 Aralık 2020 20:09		 Şehit Sözleşmeli Er Paltacı son yolculuğuna uğurlandı
29 Aralık 2020 19:39
114 yıllık hastaneye gelenler zamanda yolculuğa çıkıyor
29 Aralık 2020 19:37		 Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik
29 Aralık 2020 19:30
İki kardeş 13 gün arayla koronadan hayatını kaybetti
29 Aralık 2020 18:11		 Vahşice katledilen, Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay
29 Aralık 2020 17:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - THY'nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj var21:30 - İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu21:29 - İnternetten altın alırken dikkat!21:28 - Kilosu 30 TL... Yılbaşı öncesi talep arttı21:21 - Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti21:19 - Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu
21:16 - Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu21:09 - Adnan Oktar suç örgütü davasında karar günü belli oldu21:08 - Çin'in fabrika kurup, Uygurları zorla çalıştırdığı' iddiası20:43 - Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı20:42 - Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi20:40 - BOTAŞ: 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız
20:36 - Ali Erbaş: Diyanet olarak her türlü şiddetin karşısındayız20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi20:20 - Kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı20:18 - EGM'den kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatma20:17 - Otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı
20:16 - Bilecik'in 'şerbetçi otu' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Urla Kaymakamı görevden alındı
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
2021 yılına ait pasaport ve ehliyet harçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.12.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 3
Spritüel deistler 1
ermenek 1
kuyumcu soygunları 3
Sabahleyin erken Uyanmak 4
pandeizm 2
En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim 1
27.12.2020 turistin polise saldırması 2
Dayağı yersin ha 1
lacivert 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 4 memur alacak
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam