Bilecik'in 'şerbetçi otu' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
|29 Aralık 2020 20:16
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Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, yaptığı açıklamada, kentin 4. coğrafi işaretini şerbetçi otuna kazandırdıklarını ifade etti.
Belgeyi almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Keskin, şöyle konuştu:
"Coğrafi işaretli ürün başvuru çalışmalarımızın sonuçlarını almaktan memnuniyet duymaktayız. İlimiz üreticilerinin istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle ürünlerini yaygınlaştırmak, ürün bazında ekonomik olarak hak ettiği gibi zenginleşmesini sağlamak amaçlarımız arasındadır. Oda olarak diğer coğrafi işaret başvurularımızın sonuçlarını da önümüzdeki günlerde beklemekteyiz."
Keskin, alınan belgenin kente ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.
İlçede 47 yıldır yetiştirilen ve genellikle ilaç endüstrisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılan ürün, hasat dönemi olan ağustos ayı boyunca tarlalardan yaş olarak alınıyor. Fabrikalarda kurutularak balyalanan, daha sonra işlenen şerbetçi otu Pazaryeri'ndeki 500'ün üzerinde çiftçiye gelir sağlıyor.
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