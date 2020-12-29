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Otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı

Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memurun yaralandığı bildirildi.
 29 Aralık 2020 20:17
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Otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı.

K.O'nun kullandığı 59 VE 800 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde, S.T. idaresindeki 59 A 7276 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

Polis aracının sürücüsü S.T. ile araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü K.O. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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