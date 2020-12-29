EGM'den kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatma
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.
|29 Aralık 2020 20:18
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur. Hayatınızı riske atmayın! Yolunuza güvenle bakın!" ifadelerine yer verildi.
Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur❗️Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 29, 2020
Hayatınızı riske atmayın!
Yolunuza güvenle bakın! pic.twitter.com/p9XmjcuOmO
Ayrıca paylaşımda, bazı dizi ve film oyuncularının, kış lastiği kullanımının önemine ilişkin mesajlar verdiği video da yer aldı.
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