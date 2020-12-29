Kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı
Suriye'nin Afrin bölgesinde görevli sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren tıbbi laboratuvar teknisyeninin cenazesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde toprağa verildi.
|29 Aralık 2020 20:20
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Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 7 sağlıkçının yaralandığı kazada hayatını kaybeden tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız'ın naaşı, daha önce görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesi önüne götürüldü.
Burada, mesai arkadaşlarından helallik alınmasından sonra Ayyıldız için Karahüseyinli Mahallesi mezarlığında cenaze tören düzenlendi.
Ayyıldızı'n naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından burada toprağa verildi.
Evli ve 3 çocuk babası Ayyıldız'ın, bir süredir Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.
Dün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu Durmuş Ayyıldız hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
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