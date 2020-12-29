Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
|29 Aralık 2020 20:30
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