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BOTAŞ: 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, Türkiye'nin 81 ilinin tamamına doğal gaz arzının gerçekleştiğini belirterek, "Dün itibarıyla 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız, bu yıl 581 ilçemize doğal gazı götürdük." dedi.
 29 Aralık 2020 20:40
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile BOTAŞ arasında gerçekleştirilen "Afet ve Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yaklaşık 22 bin kilometre doğal gaz şebeke büyüklüğüne ulaşıldığını söyledi.

Vatandaşların doğal gaza ulaşabilirliğinin yıllar içinde arttığına, bunun yanında doğal gazın güvenliğiyle ilgili tedbirleri zaman içinde geliştirdiklerine dikkati çeken Özcan, "Kritik gördüğümüz, risk analizlerini yaparak herhangi bir sıkıntı anında insansız müdahale imkanı doğuracak şekilde 1250 tane vanamızı uzaktan kumanda edilebilir hale getirdik. Acil durum veya sıkıntı anında o noktaya ulaşmadan uzaktan müdahale imkanına sahip olduk." ifadesini kullandı.

Her türlü teknolojik değişimleri yakından takip ederek doğal gaz sistemini desteklemeye devam edeceklerini aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 81 ilinin tamamına doğal gaz arzı gerçekleşti. Dün itibarıyla 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız, bu yıl 581 ilçemize doğal gazı götürdük. Bunun nüfusa karşılık gelen kısmı yaklaşık 17 milyon 500 bin abone ve nüfus eş değeri ise 70 milyona yaklaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Enerji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu bölgedeki tüm tehditler ve olası riskler, henüz mühendislik aşamasında değerlendirilerek hatlardaki sürecin yönetimi ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya sebebiyle birçok doğal felaket yaşandığını, felaketlerin ardından doğal gazın güvenirliği açısından sıkıntı yaşamadan çıktıklarını anımsatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir tarafında olası çevresel felaket olasılıkları mevcut, ancak biz sistematik olarak alt yapıya dönük tüm tedbirlerimizi daha projenin ilk kurgu aşamasında yerine getiriyoruz. Getirmek de durumundayız. Örneğin, özellikle Marmara Bölgesi ile ilgili yoğunlaştığımız bir çalışma var. TÜBİTAK ve Kandilli Rasathanesi ile yapmış olduğumuz deprem sensörleriyle beraber kritik tesislerimizin tamamını içeren bu çalışmayı, 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz."

AFAD'da Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile iki kurumun yetkilileri katıldı.
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