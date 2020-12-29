Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.
|29 Aralık 2020 20:42
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1202 lira arasında olacak.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.
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