Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı
|29 Aralık 2020 20:43
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Buna göre, kasımda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 122 milyar 563 düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 631 milyar 745 milyon lira artış kaydetti.
Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 626 milyar 233 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 43 milyar 933 milyon lira oldu.
Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 36,3, krediler toplamı yüzde 36,5 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 58 yükseldi.
Kasımda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,97 olarak kayıtlara geçti.
Sektörün net karı 57 milyar 305 milyon lira oldu
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, kasımda 2019 sonuna göre yüzde 35,5 artarak 3 trilyon 479 milyar 259 milyon liraya yükseldi.
Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 19,5 artışla 587 milyar 980 milyon liraya çıktı. Sektörün kasım sonu itibarıyla dönem net karı 57 milyar 305 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,38 seviyesinde gerçekleşti.
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