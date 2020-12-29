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Çin'in fabrika kurup, Uygurları zorla çalıştırdığı' iddiası

Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup, kampta tutulan çoğunluğu kadın Uygurları bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı öne sürüldü.
 29 Aralık 2020 21:08
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Çin'in fabrika kurup, Uygurları zorla çalıştırdığı' iddiası

Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup, kampta tutulan çoğunluğu kadın Uygurları bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı öne sürüldü.

Amerikan BuzzFeed haber sitesinin Çin'in resmi kayıtlarına, kamplarda bulunanlardan aldığı bilgilere ve uydulardan temin ettiği görüntülere dayandırdığı haberinde, bölgedeki 135 toplama kampın yakınına büyük fabrikaların kurulduğu tespit edildiği belirtildi.

Elde edilen görüntüler üzerinden yapılan incelemede, kurulan fabrikaların toplam alanının 19 milyon 500 bin metrekareye tekabül ettiği ve Çin'in halen oralarda fabrika kurma faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

2016'da başlayan zorla çalıştırma faaliyetleri kapsamında, 1 milyondan fazla Uygur'un bu fabrikalarda çalıştırıldığına işaret edilen haberde, fabrikaların büyük bir çoğunluğunun 2018'de inşa edildiği bilgisine yer verildi.

Sitenin topladığı uydu görüntülerine göre, her kampta dikdörtgen, uzun, mavi çatılı ve çelikten yapılar dikkati çekti.

- "Cehennemdeymişim gibi hissettim"

Daha önce o fabrikalarda çalışmış ve BuzzFeed'e konuşan Gulzira İlhan isimli Uygur kadın, kendisiyle yüzlerce kadının her gün otobüslerle eldiven üreten o fabrikalara götürüldüğünü söyledi.

2017-2018'de bölgedeki bir kampta tutuklu bulunan ve fabrikalarda çalıştırılan Dina Nurdiba ise o fabrikaların birinde okul üniformalarının üretiminde çalıştırıldığını ifade etti.

Kampta tutuklu bulunduğu süreci "Cehennemdeymişim gibi hissettim." diye tanımlayan Nurdiba, dışarıya çıkışların yasak olduğu fabrikada hücre gibi küçük kabinlerde aylarca çalıştırıldığını dile getirdi.

O kamplarda çalıştırılan insanların yok denecek kadar az para aldığı da iddia edilirken, Çin yönetimi o toplama kamplarını "köy" olarak tanımlayıp, fabrikaların o "köylerdeki" halkın geçimini büyük katkı sağladığını iddia ediyor.

- Birçok ülke ve kuruluştan tepki

Sincan bölgesinin son yıllarda önemli bir üretim merkezi haline dönüştüğü biliniyor ve bir süredir, başta ABD olmak üzere, birçok ülke ve kuruluş, Çin'in bu bölgede insanları zorla çalıştırdığı iddialarına dikkat çekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi, eylülde Çin'in Sincan bölgesinden geldiği veya zorla çalıştırma usulüyle üretildiği düşünülen malların, ABD'ye girişini yasaklayan bir yasa tasarını kabul etmişti ancak başta Apple ve Nike gibi ünlü markalar olmak üzere Çin'de üretim tesisi bulunan birçok ABD'li firmanın, bu tasarıya karşı lobi yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu tasarı ise halen Senatoda bekliyor.

Anadolu Ajansı
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