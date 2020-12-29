1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde uzmanlardan oluşan uluslararası 10 kişilik bir heyet, Covid-19'a neden olan virüsün kaynağını araştırmak Ocak ayının ilk haftasında salgının çıkış noktası olan Çin'e gidecek.
 29 Aralık 2020 21:19
+Aa- Yazdır
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 10 uluslararası uzmandan oluşan bir ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve ilk çalışmalarını devam ettirmek için nihayet Vuhan'a gidecek. Ocak ayının ilk haftasında Vuhan'da olacak olan uzmanların hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi. DSÖ ekibi üyesi Almanya Robert Koch Enstitüsü'nden biyolog Fabian Leendertz, amaçlarının suçlu ülkeyi bulmak olmadığını ifade ederek "Ne olduğunu anlamaya çalışmak ve sonra bu verilere dayanarak gelecekte riski azaltmaya çalışıp çalışamayacağımızı görmekle ilgili" dedi.

ARAŞTIRMA 4-5 HAFTA SÜRECEK

Leendertz, ekibin amacının virüsün ne zaman dolaşmaya başladığını ve Vuhan'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek olduğunu söyledi. 10 kişilik DSÖ ekibinin araştırmasının 4 veya 5 hafta sürmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS İLK NEREDE VE NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinde Vuhan kenti Merkez Hastanesinde Çinli doktor Li Wenliang sağlık görevlilerini yeni bir hastalığın olası salgını konusunda uyarmaya çalıştı, ancak polis tarafından "dedikodular yaymaktan" soruşturuldu. Dr Li, şehirdeki hastaları tedavi ederken virüse yakalandıktan sonra Şubat ayında vefat etmişti.

Koronavirüs, Hubei eyaletinin Wuhan kentinde "ıslak pazar" olarak adlandırılan bir hayvan eti satılan pazara kadar izlendi ve bunun hayvanlardan insanlara sıçradığı öne sürüldü. Diğer yandan araştırmacılar, inşalara bulaşan koronavirüsün yarasalarda onlarca yıldır fark edilmeden yaşadığı tespit edilmişti.

ŞÜPHELER NEREDEN KAYNAKLANDI?

ABD'li yetkililer, virüsün insan yapımı olduğu konusunda endişeli olduklarını belirten açıklamalar yaptı. ABD ulusal istihbarat direktörünün ofisi, yetkililerin salgının hayvanlarla temas yoluyla mı yoksa bir laboratuvar kazası yoluyla mı başladığını araştırdığını açıkladı. Çin medyasında yer alan haberlerde is Covid-19'un Çin dışında başlamış olabileceğini öne sürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti
29 Aralık 2020 21:21		 Bakan Koca: Çin aşısı yola çıktı, yarın Türkiye'de olacak
29 Aralık 2020 20:11
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik
29 Aralık 2020 19:30		 Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 783 yeni hasta tespit edildi
29 Aralık 2020 19:01
'Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak çok ürkütücü'
28 Aralık 2020 23:34		 Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu
28 Aralık 2020 21:39
Prof. Dr. Kara: Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer
28 Aralık 2020 20:33		 Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor
28 Aralık 2020 19:17
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
27 Aralık 2020 22:51		 Vakanın yanı sıra, temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor
27 Aralık 2020 19:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - THY'nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj var21:30 - İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu21:29 - İnternetten altın alırken dikkat!21:28 - Kilosu 30 TL... Yılbaşı öncesi talep arttı21:21 - Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti21:19 - Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu
21:16 - Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu21:09 - Adnan Oktar suç örgütü davasında karar günü belli oldu21:08 - Çin'in fabrika kurup, Uygurları zorla çalıştırdığı' iddiası20:43 - Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı20:42 - Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi20:40 - BOTAŞ: 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız
20:36 - Ali Erbaş: Diyanet olarak her türlü şiddetin karşısındayız20:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi20:20 - Kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı20:18 - EGM'den kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatma20:17 - Otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı
20:16 - Bilecik'in 'şerbetçi otu' Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
Yakılarak öldürülen Aylin Hoca için üniversiteden açıklama
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Urla Kaymakamı görevden alındı
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen maaşları artırılmalı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
2021 yılına ait pasaport ve ehliyet harçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
satranç 5
inanmak 2
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 1
covid-un 10 sene aramızda olacak olması 8
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
esaretin bedeli 2
şikayetçiyim butonu 1
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 6
iran aşısı 2
cips 3
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi 4 memur alacak
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam