THY'nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj var
|29 Aralık 2020 21:33
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Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen korona virüs aşılarını getirmek üzere Pekin'den havalanan uçağından videolu mesaj paylaştı.
Çin'den sipariş edilen korona virüs aşıları Türkiye saatiyle 19.50'de Pekin'den yola çıktı. Türk Hava Yolları'na ait uçakla yola çıkan 3 milyon dozluk ilk partinin sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Aşının gelmesine saatler kala, THY'den de konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yahya Üstün'ün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye'ye getiren THY uçağının pilotları, korona virüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.
Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz pic.twitter.com/edj5lMxKd4Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 29, 2020
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