Koronavirüse yenik düşen Nihal hemşire toprağa verildi
|29 Aralık 2020 21:39
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Karabük'te korona virüse yenilen Nihal hemşire düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki devlet hastanesinde yoğun bakım sorumlusu olarak görev yapan 43 yaşındaki Nihal Karakaş geçtiğimiz Cumartesi günü korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca serviste kalan iki çocuk annesi Karakaş fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Sabaha karşı durumu kötüleşen Nihal hemşire yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Karabük'te Covid-19 dolayısıyla hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Karakaş için Safranbolu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı kendileri için çok zor bir gün olduğunu belirterek, hayatını kaybeden Karakaş'ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Nihal hemşirenin cenazesi yapılan duanın ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları içerisinde Merkez Camii'ye getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakaş toprağa verildi.
Cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve yakınları katıldı.
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