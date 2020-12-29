Kablolar çalındı, öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor
|29 Aralık 2020 21:51
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden vatandaşlar, hırsızların internet kablolarını çaldıklarını iddia etti. Telefon ve internet iletişimini sağlayan bakır kablolar, yaklaşık 15 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce direklerden kesilerek çalındı.
Mahallede yaşayan 12 öğrencinin, 15 gündür derslerini takip edemediği belirtildi. Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Keleşoğlu, mahallelerinde internet kablolarının hırsızlar tarafından çalınmasından ötürü öğrencilerin ders çalışamadığını belirterek,
"Bundan dolayı sıkıntılarımızı yetkililere defalarca dile getirdik. Buna rağmen sorunumuz çözülmemiştir. Bundan dolayı da öğrencilerimiz EBA üzerinden canlı derslere katılamamaktadır. Bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz"dedi.
Lise öğrencisi Gözde Kürekçi de,
"Hırsızların kabloyu çalması nedeniyle 15 gündür derslerimize giremiyoruz. Evimizde bu yüzden internet yok. Canlı derslere bu yüzden giremiyorum. Çok mağdur durumdayım"diye konuştu.
Erkan Kürekçi ise hırsızların kabloları çalmasından ötürü 15 gündür ders yapamadığını söyledi.
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