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Mehmet Uçum: AİHM'in esastan bağlayıcılığı yoktur

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Selahattin Demirtaş tahliye edilsin" kararı sonrası yaşanan süreci CNN TÜRK'e değerlendirdi. Uçum, "AİHM'in esastan bağlayıcılığı yoktur, çarpıtılıyor" dedi.
 29 Aralık 2020 21:54
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Mehmet Uçum: AİHM'in esastan bağlayıcılığı yoktur

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, AİHM'in Demirtaş kararını CNN Türk'e değerlendirdi.

Uçum, "Yargı bağımsızlığı açısından ele alıyorsanız AİHM kararına mutlak surette uymak zorundasınız diyemezseniz. Eğer yargı bağımsızlığından yanaysanız. Bizim mahkemelerin ihlal kararı çerçevesinde dosyayı yeniden ele aldığında karara saygı duyarsınız. Siyaseten bu karara uyun diye talepte bulunamazsınız. O zaman siz yargı bağımsızlığından yana değilsiniz." dedi. Siyasi iradenin AİHM kararına ilişkin mahkemelere talimat veremeyeceğini belirtti..

AİHM'in Öcalan kararı

AİHM'in Öcalan ile ilgili geçmişte verdiği kararı hatırlatan Uçum, " AİHM dosyayı ele aldı, eski hükmü verdi. Süreci tamamladı. Dolayısıyla AİHM bizim mahkemelerimizin üstünde süper bir temyiz mahkemesi gibi anlatılması bence bir çarpıtmadır" açıklamasında bulundu.

Mehmet Uçum, AİHM kararlarına aynen uyulmaması durumunda Türkiye'ye baskı geleceğine dair endişeleri de değerlendirdi:

''Bu karara uyulmazsa Türkiye büyük sorunlarla karşılaşır gibi Türkiye'nin küçük ülke olduğu izlenim mi var da bu tezi ileri sürüyorsunuz. Türkiye, ekmek, para bulamaz ekonomik sıkıntıya düşer. Bunlar son derece saçma iddialar.

Mehmet Uçum, Türkiye'nin hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Konseyi ile eşit seviyede ilişkisi olduğuna vurgu yaptı. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası yeniden yapılanan ilişkilere dikkat çekti.

Yeniden yapılanmaya uygun bu taraflarla oluşturmak zorundayız. Türkiye'ye ders verme, üstenci davranma gibi yaklaşımlara izin vermemiz mümkün değildir. AİHM'in Türkiye kararlarında hukuki zemine hızla dönmesi gerekir.''
Memurlar.Net
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