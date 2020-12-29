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Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, geçtiğimiz yıl Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.
 29 Aralık 2020 22:12
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Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

BloombergHT'de yer alan habere göre Volkswagen, Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı.

Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlanırken, şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Volkswagen, Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Daha sonra pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket, temmuz ayında yaptığı duyuruyla yatırımın askıya alındığını açıklamıştı.

Açıklamada,

"Bu koşullarda Volkwagen Grubu faaliyetlerini ve planlamalarını, uluslararası otomotiv pazarındaki değişen koşullara göre revize etmek zorunda kalmıştır. Manisa'da açılması planlanan yeni üretim fabrikası da elbette bu kapsama dahildir"

denilerek, mevcut tesislerinde üretim artışına gidileceği ifade edilmişti.

Şirket daha önce aralarında Manisa yatırımının da olduğu yatırımlarını askıya almış, sonrasında Slovakya'da 500 milyon euro'luk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti.
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