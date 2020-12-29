Emekli öğretmen çatı katında ölü bulundu

KAĞIT TOPLAYICISI EFE, KPSS'DE TÜRKİYE 25'İNCİSİ OLDU Hakan Efe, kağıt toplarken çalıştığı KPSS Ortaöğretim'de Türkiye 25'incisi oldu. Ama bu, onun ilk başarısı değil. Daha önce memuriyetten istifa etmişti. Bundan sonra ise "etliye sütlüye karışmamakta" kararlı